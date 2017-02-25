الحكومة تعلن الحرب على مافيا بيع قطع الغيار المغشوش





عادل أمين

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن الانتهاء من إعداد دفتر شروط خاص بقطع غيار السيارات سيكون قريبا موضحا أن دفتر الشروط الجديد سيسمح بتحديد قائمة المستوردين لقطع غيار المركبات الثقيلة والخفيفة «بوشوارب» و خلال زيارته إلى ولاية غرداية أمس السبت صرح بأن دفتر الشروط الجديد لاستيراد قطع السيارات تم إعداده بعدما تم تسجيل وجود قطع غير معروفة المنشأ تسببت في ارتفاع حوادث المرور والذي من شأنه أن ينظم سوق قطع الغيار في ما يخص الاستيراد .وأضاف الوزير» بوشوارب» أن وكلاء السيارات مجبرون مستقبلا على نقل سيارات الاستيراد على متن الخطوط البحرية للنقل البحري الجزائري. والجدير بالذكر أن بعض مستوردي قطع الغيار المغشوشة في الجزائر يلجؤون إلى التحايل على هيئات الرقابة من خلال التصريح الكاذب بخصوص الإعلان عن اسم البلد الذي استوردوا منه سلعهم إذ عادة ما يصرحون بأن هذه السلع القادمة من الصين والإمارات والعربية المتحدة وغيرها من دول جنوب اسيا مستوردة من أوروبا كفرنسا وألمانيا مما يكلف الدولة خسائر مالية جد ضخمة تقدر بالملايير عند دفع هؤلاء للحقوق الجمركية والرسوم على القيمة المضافة التي تختلف من بلد إلى آخر وتنخفض لما تكون السلع مستوردة من الاتحاد الأوروبي الذي وقعت معه الجزائر اتفاق شراكة يلغي الرسوم الجمركية. فضلا عن الماسي التي تحدثها تلك السلع لكونها مغشوشة وبالتالي تتسبب في حوادث المرور وفي تكاليف إضافية لأصحاب المركبات ناهيك عن التحايل الذي يخلفه المستوردون في حق الزبائن.