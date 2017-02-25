اختناق مروري رهيب بمداخل المدينة الجديدة علي منجلي

جمال بوعكاز

تعرف مداخل المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة تفاقما لمشكل الاختناق المروري ، بسبب أشغال مشروع ترامواي وكذا تعبيد طريق المطار، ما أثار موجة من الاستياء في أوساط المواطنين، فيما سجل عزوف كبير لسيارات الأجرة عن نقل المواطنين و تسبب في اختناق مروري رهيب.وتحول الدخول أو الخروج إلى المدينة الجديدة علي منجلي خلال الشهرين الأخيرين إلى كابوس لدى غالبية مرتاديها، الذين يضطرون إلى الانتظار في طوابير على مسافات طويلة قد تصل إلى الساعة من الزمن للوصول إلى وسط المدينة، وأصبح تجاوز مسافة لا تزيد عن الكيلومترين من مفترق الطرق عند محطة البنزين وصولا إلى محور الدوران لمحطة كوسيدار، يستغرق حوالي ساعة ، حيث ذكر منتخبون من مندوبيات علي منجلي، بأن مصالح البلدية قامت بردم تلك الحفر كحل مؤقت لكنها سرعان ما عادت إلى حالتها الأولى، كما أكدوا بأنهم أبلغوا الجهات المشرفة على المشروع بضرورة إصلاح الطرقات التي مستها العملية، مشيرين إلى أن الوتيرة الحالية التي تجري بها أشغال تحويل مختلف الشبكات ضعيفة، باعتبار أن المؤسسة المكلفة استعانت بعدد قليل من العمال الذي يداومون لساعات قليلة فقط، بحسب قولهم، ورغم أن السلطات الولائية سارعت قبل عامين، إلى إنجاز طريق يربط علي منجلي بالطريق السيار شرق غرب، من أجل فك الخناق عن المدخل الوحيد ، إلا أن هذا المسلك لم يضف أي نجاعة على حركة السير باتجاه علي منجلي، حيث تحول إلى نقطة سوداء تزدحم فيها العشرات من المركبات يوميا بعد أن تدهور بشكل كبير بعد فترة وجيزة من استلامه، وظهرت به الحفر و المطبات، كما تحدث السائقون عن عيوب أخرى تتمثل بحسبهم في وضع البالوعات وسط الطريق وكذا عدم تهيئة المساحات المحيطة به، على حد قولهم.