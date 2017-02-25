المحامون يصادقون بالأغلبية الساحقة على التقريرين الأدبي والمالي

صادق أعضاء الجمعية العامة لنقابة المحامين لناحية عنابة بالأغلبية الساحقة على التقريرين الأدبي والمالي حيث عرف قصر الثقافة حضورا قياسيا للمحامين من مجلس قضاء عنابة الطارف، قالمة، سوق أهراس وتبسة وقد حاول أقلية مكونة من عدد محامين تعد على أصابع اليد التشويش على أشغال الجمعية العامة وهذا برفض طريقة التصويت إلا أن محاولات هؤلاء باءت بالفشل أمام إصرار الحضور للتصويت برفع اليد وبعد التصويت على التقريرين الأدبي والمالي تم تشكيل لجنة ترشيحات مشكلة من طرف ثلاثة محامين مهمتها جمع الترشحات للانتخابات التي حدد تاريخها في 18 مارس المقبل. للإشارة فإن نقيب المحامين لناحية عنابة مبروك نجوعة قد تلقى دعم مطلق من طرف الأغلبية مما يشكل انتصارا لأنصاره في أول المعارك مع المعارضة التي فشلت مرة أخرى في التشويش على النقيب.

م.س