الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء يدعون الإدارة إلى الحياد

لم يتمكن منظمو التجمع من اجل النهضة والعدالة والبناء بولاية عنابة عشية أمس من ملء قاعة المسرح الجهوي «عز الدين مجوبي» رغم تأخير انطلاق التجمع بساعة من الزمن عن الموعد المحدد في الدعوة الموجهة للحضور ولوسائل الإعلام وعند انطلاق التجمع رافعت قيادات الأحزاب السلامية الثلاثة المشكلة للاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء لصالح هذا التحالف الذي أرادوا من خلاله أن يكون غير مقترن بالانتخابات . داعين في هذا الصدد مؤيدي الاتحاد إلى عدم اليأس الأمر الذي أكد عليه رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله الذي طالب الحضور إلى عدم اليأس لأن الأخير مرض قاتل ومصيبة لأنواع شتى من الشرور على حد قوله. أما القيادي في حركة النهضة «علي حفظ الله» اعتبر الاتحاد قوة للحفاظ على البلاد من التمزق والمجتمع من التفسخ والضياع. موجها من خلال كلمته عدة رسائل للسلطة أبرزها أن الاتحاد لا يشكل خطرا على أحد لأنهم ليسوا دعاة حرب ولا انقسام معربا عن أمله أن تتمسك السلطة بالتزاماتها مع الطبقة السياسية وان تفعل ما تقول وأن تطبق القوانين التي تصدرها. أما رئيس حركة البناء الوطني «مصطفى بلمهدي» دعا كل من السلطة إلى تحمل مسؤولياتها للحفاظ على الوطن ومن سماهم بالقوة الحية في البلاد إلى المساهمة الايجابية في حماية سيادة الجزائر وثرواتها وخياراتها .مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة فرصة للسلطة لتمكن المؤسسات من تنظيم انتخابات حرة في كنف الشفافية والديمقراطية.

عادل أمين