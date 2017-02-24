الأمن يــوقــع بــعــصــابـــة إجــرامــيــة مــكــونــة مــن 14 عنصرا ببلدية الخروب





في إطار مجهودات مصالح أمن ولاية قسنطينة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها على إثر عملية نوعية تمكنت الضبطية القضائية بأمن دائرة الخروب بأمن قسنطينة من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 14 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 و 53 سنة عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقات المتعددة للمركبات ، استعمال مفاتيح مصطنعة و استحضار مركبة لتيسير التنقل و الهروب ، حيازة المخدرات .تعود وقائع القضية إلى شكاوي سجلتها المصلحة بخصوص قضايا سرقة المركبات على مستوى إقليم اختصاص أمن دائرة الخروب، التحريات و الأبحاث المكثفة و استغلالا للمعطيات و المعلومات مكنت من استرجاع مركبة من نوع « بولو فولسفاغن» على مستوى حي المنار بالخروب وبالاستغلال الجيد للمعلومات و الاحترافية العالية للشرطة العلمية من خلال الأدلة التقنية و العلمية وكذا لكاميرا مراقبة تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، ليتم توقيفه بتاريخ 20/02/2017 على مستوى بلدية ابن باديس بعد خطة مهنية محكمة و تحويله إلى مقر المصلحة للتحقيق المفتوح من قبل الضبطية القضائية مع المشتبه به حيث أكد تورط هذا الأخير باقترافه عمليات السرقة ،كما تم التوصل إلى الطريقة الإجرامية المستغلة في استهداف المركبات مع تحديد هوية عناصر هذه الشبكة الإجرامية و التي يقطن معظم أفرادها بولاية مجاورة واستمرارا في التحقيق تم التنقل إلى ذات الولاية بناءا على إذن من السلطة المختصة تم على إثرها توقيف 10 أشخاص بدوائر مختلفة من ذات الولاية، كما تم خلال العملية حجز مركبتين بالإضافة إلى كمية من المخدرات كانت بحوزة أحدهم و توقيف شخص آخر على مستوى إقليم ولاية قسنطينة، العملية النوعية لقوات الشرطة بأمن دائرة الخروب مكنت من استرجاع 04 مركبات « تيقوان ، بولو ، بارتنار و رونو 25 « بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية.

جمال بوعكاز