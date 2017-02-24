الإفراج عن قوائم الأفلان للانتخابات التشريعية ابتداء من هذا الأسبوع





عادل أمين

كشفت مصادر (مطلعة) لـ آخر ساعة أن الإفراج عن قوائم الحزب الذي سيخوض بها الانتخابات التشريعية المقبلة بالولايات سيتم بالتدريج بداية من هدا الأسبوع وذلك بعد الانتهاء من عملية غربلة الملفات وقول اللجنة الرئاسية كلمتها النهائية في إعداد القوائم الانتخابية.وكان بيان للحزب العتيد قد أشار إلى انتهاء عملية الغربلة للملفات حيث أكد أنه بعد استكمال مرحلة دراسة ملفات مترشحي الحزب تعرب اللجنة الوطنية عن ارتياحها للجو الديمقراطي الذي ميز عملية دراسة الملفات وتؤكد أن الالتزام العالي الذي تميز به كل المسؤولين يبعث على الاطمئنان،ويشجع لا محالة كل القواعد النضالية للالتفاف وراء قوائم الحزب التي ستكون في الميدان بقوة وعزيمة من أجل الظفر بالأغلبية الساحقة وجعل حزب جبهة التحرير الوطني هو القاطرة التي تقود العمل البرلماني القادم بدون منازع خاصة في ظل التعديل الدستوري الجديد. وأضاف البيان أن اللجنة تغتنم الفرصة لتوجيه عبارات الشكر لمسؤولي هياكل الحزب على مستوى المحافظات الذين قدموا عروضا قيمة حول دوائرهم الانتخابية مما أتاح الفرصة للوقوف على حقائق الميدان وكذا معرفة ظروف كل دائرة انتخابية، وفي نفس الوقت عبروا عن استعدادهم التام لإنجاح قوائم حزب جبهة التحرير الوطني خلال الاستحقاق الانتخابي ليوم 04 ماي 2017 .