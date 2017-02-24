الداخلية تحقق في قضية صفع شرطي لطالب جامعي





عادل أمين

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن فتح تحقيق في قضية صفع شرطي لطالب جامعي خلال الوقفة الاحتجاجية الأخيرة لطلبة الصيدلة بالجزائر العاصمة. مشيرا بأن الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن كاملا. من جانبه أكد وزير الصحة عبد المالك بوضياف أنه تم التكفل بجميع مطالب طلبة الصيدلة . وفي سياق آخر كشف بدوي أنه يتم التحضير حاليا لانجاز بطاقية وطنية للمشاغبين في الملاعب، ستسمح بمنعهم من دخول الملاعب بعد الأحداث المتواصلة في الملاعب الجزائرية، آخرها إصابة 60 شخصا بملعب مولودية بجاية، حيث قررت السلطات على ما يبدو أخذ الأمور بمحمل الجد. وفي هذا الصدد أعلن نور الدين بدوي الذي يقوم بزيارة تفقدية لولاية تيبازة، أنه سيتم انجاز بطاقية وطنية للمشاغبين لمنعهم من دخول الملاعب.وكان هذا الإجراء من بين أهم العوامل التي ساهمت في تراجع ظاهرة “الهوليغانز” في الملاعب الأوروبية. كما دعا بدوي بولاية تيزي وزو الشعب الجزائري إلى المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية المقبلة بهدف “قطع الطريق أمام منتقدي الجزائر”.و ندد بدوي الذي قام بزيارة عمل للولاية “الحملة المغرضة” التي تتعرض إليها الجزائر قائلا “جوابي على هؤلاء النقاد أن الجزائر تعلوا على تعليقاتكم. وإن الدرس الذي سيعطى من طرف المواطنين لمنتقدي الجزائر سيتجلى من خلال المشاركة القوية في الموعد الانتخابي المقبل و لتذكير هؤلاء الأقلية أن الجزائر قوية و موحدة ومصممة على المضي قدما” يلح بدوي.