التكتل النقابي يقرر التصعيد وتنظيم مسيرة وطنية لإسقاط قانون التقاعد الجديد

عادل أمين

ويأتي هدا التصعيد حسب بيان للتكتل النقابي من أجل إلغاء قانون التقاعد الجديد وإشراك النقابات المستقلة في كل ماله علاقة بالمهنة خاصة قانون العمل الجديد مع تحسين القدرة الشرائية للعمال. من جهتها قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني الانضمام للحركة الاحتجاجية التي ستشنها النقابات المستقلة اليوم بولاية تيزي وزو من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمختلف المطالب لاسيّما إلغاء قانون التقاعد الحالي وتحسين القدرة الشرائية المتدهورة، وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.هذا وأوضحت النّقابة بأن برنامج التجمع يكون بداية من الساعة التاسعة صباحا انطلاقا من مسيرة وطنية لقيادات ومنخرطي التكتل النقابي لمختلف الأسلاك من مقر البلدية القديمة بوسط مدينة تيزي وزو. وكان تكتل النقابات المستقلة قد قرر الموازنة بين الاستجابة ليد الحكومة الممدودة وبين التمسك بالاحتجاجات حيث ثمن التوجه الجديد للحكومة بانتهاج الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل معتبرين أنه خطوة أولى في طريق التفاوض الفعلي الجاد حول مطالب الطبقة العاملة من خلال إشراكها الرسمي في اجتماعات الثلاثية القادمة وهو ما يعد خطوة جديدة على صعيد النقابات المستقلة وفي المقابل لا يزال يضغط على الحكومة بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية بغرض إسقاط قانون التقاعد الجديد.