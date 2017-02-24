الشروع في استدعاء أعوان الحماية المدنية الناجحين في المسابقة بداية من الغد

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ستشرع المديرية العامة للحماية المدنية في استدعاء المترشحين الناجحين في المسابقة الوطنية للالتحاق بصفوف الحماية المدنية كأعوان تابعين لها، بداية من الغد وذلك بعد إجراء مسابقة وطنية في ديسمبر الماضي لاختيار أزيد من 950 عونا من بينهم 50 إناثا بعد أن أعلنت أول أمس عن قائمة الناجحين. و ستشرع المديريات في استدعاء المترشحين الفائزين بالمسابقة بداية من الغد للالتحاق بمراكز التكوين والملحقات الأربع. كما ستمنح للمرشحين الفائزين مهلة 15 يوما للالتحاق بالمراكز التي تم توجيههم إليها، حيث سيتم توجيه المترشحين القادمين من الولايات الغريبة إلى ملحقات ومراكز التكوين بشرق الوطن، على أن يتم توجيه المترشحين الفائزين بالولايات الشرقية إلى الغرب، والقادمين من الولايات الجنوبية إلى ملحقات بالوسط والشمال، فيما سيتم تكوين المترشحين الجدد بالولايات الجنوبية. وعن مراكز التكوين والملحقات التي سيتم تكوين المترشحين الناجحين في المسابقات فيها، فإنه سيتم الاعتماد على المراكز والملحقات الوطنية المتواجدة بولايات أم البواقي سيدي بلعباس، عنابة، مستغانم، الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى آفلو. وبخصوص تماطل المترشحين في الالتحاق بالمركز أو ظهور نتائج سلبية في الفحص الطبي الثاني الذي سيتم إجراؤه على مستوى المركز، فقد تلجأ الإدارة العامة إلى القوائم الاحتياطية الخاصة بكل ولاية، إذا ما لم يلتزم المترشح بالالتحاق، أو يكون الفحص الطبي غير إيجابي .مع العلم أن عملية الفرز واختيار الناجحين كانت على المستوى المركزي حيث تم تحويل جميع نتائج المسابقات التي أجريت بمختلف ولايات الوطن إلى المديرية العامة للحماية المدنية على مستوى العاصمة والتي كانت الهيئة المعنية باختيار الناجحين والإعلان عن القوائم على أن تطلق بعدها الإجراءات الخاصة بالتسجيلات وكذا إجراءات الالتحاق بالمناصب بالنسبة للناجحين الجدد .

صالح. ب