14 شخصا يلقون حتفهم وإصابة 224 آخرين خلال هذا الأسبوع

لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 224 آخرون بجروح في 197 حادث مروري سجلت على مستوى المناطق الحضرية للوطن في ظرف أسبوع أي في الفترة الممتدة ما بين 14 و20 فيفري الجاري، حسب حصيلة أوردتها المديرية العامة للأمن الوطني التي أشارت إلى أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة أكثر من 90 بالمائة، المتمثل أساسا في السرعة المفرطة، رفض الأولوية و عدم استعمال ممرات الراجلين إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة أو الطريق.من جانب آخر تعرف حوادث المرور ارتفاع كبير رغم الإجراءات الصارمة من مصالح الأمن حيث تسببت السرعة المفرطة وعدم احترام قوانين المرور في حادثين خطيرين في 48 ساعة الأخيرة بمدينة عنابة الأول بطريق ميناء عنابة والثاني في الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين دائرة الحجار وعنابة أمام مصنع الحليب .

صالح. ب