عمال شركة الحراسة والمراقبة SGS يشنون حركة احتجاجية

شن نهاية الأسبوع أزيد من 65 عاملا بشركة الحراسة والمراقبة SGS حركة احتجاجية أمام مقر مديرية اتصالات الجزائر بولاية قالمة، رافعين لافتات كتب عليها “ يا وزيرة الاتصال لا نريد الانفصال” نحن أعوان أحرار لسنا سلعة للتجار “ منددين بالقرارات التعسفية المتخذة من طرف المسئولين المعنيين بالشركة دون الحرص على ما سيؤول إليه مصير العمال بعد أن تفاجؤا بوجود شركة خاصة تم التعاقد معها دون سابق إنذار آو إشعار مسبق مما يجعل العامل عبارة عن سلعة تباع وتشترى مؤكدين في بيان لهم تحوز “آخر ساعة “ على نسخة منه أننا نرفض رفضا قاطعا التعاقد مع أي مؤسسة خاصة ونريد البقاء في مؤسستنا الوطنية وسنبقى على حركتنا الاحتجاجية من خلال التزامنا بمناصب عملنا إلى غاية تلبية مطلبنا.

ل.عزالدين