حريق منزل بحي بن طبولة بقالمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية التابعة للمركز المتقدم و الوحدة الرئيسية مساء يوم أمس بحي بن طبولة قدور 167 مسكن بلدية قالمة، و ذلك بعد شبوب حريق بغرفة داخل منزل بالطابق الأول، مع العلم أن المنزل مكون من طابق أرضي +2، الحريق و لحسن الحظ لم يخلف خسائر بشرية فيما تمثلت الخسائر المادية في حريق أثاث غرفة نوم، أفرشة، أغطية وبعض الملابس، وقد ساعد التدخل السريع والفعال لأعوان الحماية المدنية في منع انتشار ألسنة اللهب إلى باقي المنزل

ل.عزالدين