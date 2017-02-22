الاهتزازات التي تحدثها مصفاة وحدة “PMA” تثير الشكوك

كشفت مصادر لـ “آخر ساعة” أن الحطب المستورد من الخارج الذي تم شرائه بالعملة الصعبة وهو من نوعية خاصة يستعمل في الفرن العالي تضرر بسبب بقاءه لأكثر من سنة في العراء كما تهاطلت عليه الأمطار في العديد من المرات حيث يتم استعماله في قاع الفرن العالي حيث يستخدم كمرحلة أولية من أجل تسخين الآجر الذي يسخن تدريجيا قبل إشعال الشعالات ولأن وظيفة هذا النوع من الحطب مهمة جدا في الفرن العالي ولتفادي وقوع أي مفاجآت غير سارة قاموا بتحويل هذا الحطب إلى وحدة الدرفلة على الساخن “LAC “ من أجل تجفيفه قبل استعماله، وتساءل الكثيرون في مركب الحجار عن سبب عدم انتباه المسؤولين لهذا الخطأ والذي يمكن أن يتسبب في إتلاف الحطب حيث كان من المفروض أن لا يترك في العراء وأن لا يبتل بمياه الأمطار ، من جهة أخرى كشفت مصادر لـ “آخر ساعة” أن المصفاة الجديدة التي تم تركيبها في وحدة “PMA” الخاصة بالفحم الحجري والتي تستعمل للتصفية لتفادي مرور أي شوائب أثارت الشكوك خاصة بسبب الاهتزازات الكبيرة التي تحدث فيها رغم أنه تم وضع الكثير من دعائم حديدية خاصة بالتلحيم داخلها ويرجح أن نوعيتها رديئة خاصة أنه تم شرائها بسعر منخفض بحجة الاقتصاد وحتى علامتها مختلفة عن المصفاة القديمة التي كانت تعمل في عهد الشريك الأجنبي وقد تم شراء مصفاتين من نفس النوع.

سليمان رفاس