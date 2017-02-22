إقبال محتشم على القروض الاستهلاكية الموجهة للمعدات الكهرومنزلية بالبنوك

كشفت مصادر بنكية لآخر ساعة بأن نسبة الإقبال على القرض الاستهلاكي الموجه للمعدات الكهرومنزلية المحلية الصنع محدودة وتكاد تكون منعدمة على مستوى أغلب البنوك وبعض الملفات التي وصلت المصالح المعنية على مستوى مصالح القروض موجهة لشراء السيارات والتي وضعت قيد الانتظار بسبب عدم توفر السيارات التي يتم تصنيعها على مستوى مصنع واد تليلات بوهران وقد أرجعت مصادر آخر ساعة السبب الأول أو الرئيسي إلى ارتفاع نسبة الفوائد التي تتعدى 9 بالمئة وهو ما جعل التجار يقاطعون الإجراءات نظرا لانعدام هامش الربح في حين يتمكن من كسب الفوائد في حالة البيع بالتقسيط بينه وبين الزبون مباشرة في حين تشهد البنوك أو الوكالات المعتمدة لمنح القرض الاستهلاكي إقبالا ضيعفا من حيث المواطنين الذين يسألون عن إجراءات الحصول على قروض لشراء المعدات الكهرومنزلية فيما يتواجد فقط الراغبين في شراء سيارات بالتقسيط وهي الإجراءات المتوقفة مؤقتا جراء محدودية السيارات التي ينتجها مصنع رونو مقارنة بنسبة الطلب الذي يفوق معدل العرض بأضعاف وفي انتظار إطلاق عملية بيع سيارات هيونداي بالتقسيط والتي ما زالت لم يتم إطلاقها إلى غاية كتابة هذه الأسطر علما أن البنوك لم تتلق أية تعليمات بانطلاق عملية بيع السيارات التي تحمل العلامة التجارية هيونداي المصنعة بالجزائر والأمر ينحصر فقط على سيارات سامبول الجزائرية. وتضيف ذات المصادر بأن اعتماد التجار أو أغلبهم عملية البيع بالتقسيط رهنت أو حالت دون توجيه المواطنين للحصول على القرض الاستهلاكي وتكبد معاناة جمع الملفات وإيداعها على مستوى المحلات المعتمدة لبيع المنتوجات محلية الصنع والانتظار إلى حين صرف المبلغ لدى حساب صاحب المحل قبل التمكن من الحصول على المعدات المطلوبة في حين أن عملية شراء المعدات بالتقسيط لا تتطلب سوى وضع شيكات ونسخة من بطاقة التعريف لدى صاحب المحل ودفع مبلغ يحدد مسبقا للحصول على المعدات وإتمام جميع الإجراءات في يوم واحد في حين قد تستمر الإجراءات الخاصة بالقرض الاستهلاكي حوالي شهر أو أكثر.

بوسعادة فتيحة