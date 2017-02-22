غلق 18 حظيرة لتجميع السيارات المستوردة بجيجل





كشفت مصالح مديرية التجارة بجيجل عن اتخاذ قرارات تقضي بغلق مالا يقل عن 18 حظيرة لتجميع وركن السيارات المستوردة من الخارج وذلك بسبب اعتداء أصحابها على أراضي فلاحية وعدم توفرهم على رخص تمنحهم حق التصرف في هذه الأراضي.وقد مس قرار الغلق حسب مصالح مديرية التجارة مالا يقل عن 18 حظيرة جديدة بإقليم الولاية بعد قرار الغلق الأول الذي مس خلال الأشهر الماضية نحو ست حظائر بإقليم بلديات القنار ، الشقفة ، الطاهير والأمير عبد القادر وإحالة ملفات مالا يقل عن 11 شخصا على القضاء بسبب مخالفتهم للقوانين المعمول بها في مجال بيع وكراء الأراضي من خلال اعتدائهم على أراضي عمومية وأخرى فلاحية خصوصا بمنطقة جيمار التابعة لبلدية الشقفة وكذا ببلديات أخرى كالطاهير ، الأمير عبد القادر أين لجأ عدد من الوكلاء إلى شراء قطع أرضية من أشخاص مجهولين مقابل أموال معتبرة تقدر بالملايير وهو الملف الذي انكب الوالي الجديد لجيجل على معالجته واعدا بالتصدي لهؤلاء مهما كان الثمن سيما بعدما كشفت التحقيقات وجود أراضي استفاد منها أصحابها في إطار سياسة الاستثمار الفلاحي ضمن قائمة الأراضي التي تم بيعها لبعض الوكلاء بطريقة غير قانونية . وفي سياق متصل بمحاربة الاستغلال غير المشروع لأراضي الدولة باشرت فرق تابعة لشرطة العمران خرجات ميدانية إلى بعض بلديات الجهة الشرقية في صورة الجمعة بني حبيبي ، العنصر وخيري واد عجول لمعاينة ورشات البناء غير الشرعية والشروع في مصادرة مواد البناء التي توجد بهذه الورشات من أجل اعادة بيعها في المزاد العلني وذلك تطبيقا للقرار الولائي القاضي بحجز كل مواد البناء التي يتم العثور عليها في ورشات البناء غير المرخصة وبيعها في مزاد علني على أن تصب عوائدها المادية في خزائن البلديات ، وقد عاشت مناطق بشرق الولاية حالة استنفار قصوى خلال الـ 72 ساعة الماضية بعد انتشار خبر قدوم هذه الفرق حيث فر عشرات البنائين من ورشاتهم خوفا من مصادرة ما بها من مواد بناء في الوقت الذي راجت فيه معلومات متواترة عن وجود فرقة أخرى مهمتها ضبط المنازل المعنية بقرارات الهدم التي ينتظر أن تنفذ خلال الأيام المقبلة بعدما ظلت مجمدة لعدة أسابيع .

م.مسعود