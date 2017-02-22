221 مكتتب ببرنامج عدل يقصون بسبب عدم تأمينهم و ضياع مناصب عملهم



تصوير فاتج قيدوم

احتج صبيحة أمس 221 مكتتب ضمن صيغة عدل لبرنامج2001-2002 أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة مطالبين وزير الدولة عبد المالك سلال إنصافهم بعد إقصائهم نهائيا بطريقة وصفوها بالتعسفية من البرنامج السكني نتيجة عدة عوامل تتعلق بالإدارة لا دخل لهم فيها.طالب نهار أمس ممثلو المكتتبين المقصيين من البرنامج السكني 2002-2001 وكالة عدل منحهم سكناتهم التي انتظروها طيلة 16 سنة وهدا بعد إعادة النظر في ملفاتهم التي رفضت نهائيا وفي تصريح ليومية آخر ساعة أكد المعنيون أن قرار إقصائهم من قبل لجنة الطعون بوزارة السكن والعمران والمدينة جاء نتيجة عدم تحصل الكثير منهم على المستخرج الخاص بالانتساب إلى صندوقي الضمان الاجتماعي للأجراء و لغير الأجراء وآخرين ذنبهم الوحيد أنهم فقدوا مناصب عملهم أما فئة أخرى فقد أقصيت نتيجة تلاعب أرباب العمل بهم الذين لم يأمنوا عمالهم لدى الجهات المختصة ومن بين الحالات التي لجأت إلى يومية آخر ساعة بمكتبها على مستوى العاصمة لإيصال صوتها إلى الوزارة رجل لم يتجاوز الخمسين من العمر يعيل أسرة وزوجته المعوقة رفض الانتقال إلى مسكن اجتماعي منحته له الدولة بعد أن أكدت وكالة عدل في العديد من المناسبات لأمثاله طي ملف مكتتبي سنة 2001 فما كان عليه إلا الاتجاه إلى الجهات المعنية للتنازل عن حقه في «السوسيال» فرحا بمسكن ضمن أحياء عدل ليجد نفسه بين عشية وضحاها في الأخير دون سكن ودون ذلك الأمل الذي كان يتقاسمه مع أفراد أسرته والذي عايش يومياتهم طيلة سنوات الانتظار .للإشارة فان قضية هؤلاء بدأت عند إقصاء 6700 شخص اتهموا بالتزوير في ملفاتهم قدموا طعونا لدى الجهات المعنية لتصل القائمة في الأخير إلى 221 شخصا لم يتسن للكثير منهم تقديم الوثائق المطلوبة خلال ثمانية أيام حسب ما حددته وكالة عدل فيما تعرضت ملفات آخرين للإهمال بعد إيداعها على مرحلتين من قبل هؤلاء المكتتبين على مستوى مركب 5 جويلية فيما سلموا وثائقهم الناقصة من الملف لأعوان على مستوى وكالة عدل ليكون عدم التنسيق من طرف أعوان الوكالة السبب الرئيسي في حرمان هؤلاء من سكناتهم وقد حاول أمس ممثلو المحتجين مقابلة مسؤولي وكالة عدل إلا أنهم وجهوا أمام البوابة الرئيسية من طرف الحراس إلى وزارة السكن التي لم يجدوا فيها صدى لانشغالاتهم.من جهتها اتصلت يومية آخر ساعة بمستشار وزير السكن والمكلف بالإعلام السيد مدني الذي أكد ليومية آخر ساعة أن لجنة الطعون قد قالت كلمتها الأخيرة حيال ملفات المكتتبين الذين قدموا طعونهم وفي يتعلق بالمكتتبين الدين تم إقصائهم نتيجة فقدانهم لمناصب عملهم أو عدم تحصلهم لمستخرج الانتساب فقد أضاف المتحدث « أن الوزارة لا دخل لها في كل ما يتعلق بهذه الوثائق المتعلقة بكناس».

مكتب العاصمة :وليد.ف/ ح.ب