المستفيدون من برنامج 1073سكن عدل يستطيعون استخراج قرارات التخصيص المسبق





كشفت مصادر آخر ساعة أن المستفيدين من برنامج 1073 مسكن عدل بعنابة، يستطيعون استخراج قرارات التخصيص المسبق الخاصة بسكناتهم ،من الموقع الالكتروني ابتداء من يوم الأحد المقبل.حيت أوضحت ذات المصادر أن كل مكتتب في برنامج 1073مسكن عدل بعنابة، يستطيع أن يسحب قرار التخصيص المسبق الخاص بسكنه ابتداء من يوم الأحد المقبل، وهو ما كان ينتظره المستفيدون منذ سنوات،خاصة بعد أن قاموا بتسديد المستحقات المالية المطلوبة منهم، أين طالبوا في العديد من الاحتجاجات التي قاموا بها أمام مقر وكالة عدل بعنابة في وقت سابق، بضرورة تسريع وتيرة الأشغال والحصول على قرارات الاستفادة هذا وأضافت ذات المصادر أن مشروع 1073 مسكنا الذي ينجز بحي بوخضرة 3 ببلدية البوني، قد قاربت أشغاله على الانتهاء ولم يتبق منه إلا قنوات الصرف الصحي والتهيئة وبعض الأشغال الأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من برنامج 1073 مسكن عدل، قد واجهتهم الكثير من العراقيل والصعوبات، حيث أوضحوا لآخر ساعة في أوقات سابقة أنهم كانوا مسجلين في برنامج بصيغة السكن التساهمي سنة 2009 مما توجب عليهم دفع الشطر الأول من المبلغ والمقدر بـ 84 مليون سنتيم ،قبل أن تتغير الاستفادة بالتراضي من خلال عرض قدم لهم ، يتضمن تغيير صيغة الاستفادة من السكن التساهمي lsp إلى صيغة البيع بالإيجار بنفس موقع الانجاز والكائن بحي بوخضرة 3 التابع لبلدية البوني، شريطة تعويضهم عن الفارق مابين قيمة المساهمة الشخصية المسددة والمقدرة بـ 84 مليون سنتيم المدفوعة في صيغة سكنات «LSP « ومبلغ المساهمة المقدر نسبته بـ 10بالمئة بصيغة البيع بالإيجار،ومنذ ذلك الحين وهم ينتظرون إنجاز سكناتهم، والتي واجهتها الكثير من الصعوبات والعراقيل على غرار التماطل في الأشغال وغيرها، هذه الأخيرة التي أخرجت المستفيدين للقيام باحتجاجات متعددة أغلبها أمام مقر وكالة عدل بعنابة، من اجل تجسيد مطالبهم، والتي تحقق أغلبها فيما لا يزال القليل منها في الانتظار. مازوز بوعيشة