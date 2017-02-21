إيطاليا أهم زبون للجزائر في جانفي 2017

كشفت إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك عن قائمة أهم الدول التي تعتبر زبائن الجزائر في جانفي 2017، وذلك بعد إجراء مقارنة بنفس الشهر لسنة 2016، حيث تصدرت القائمة إيطاليا ثم إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما احتلت اليابان واليونان المرتبتين الأخيرتين في القائمة التي ضمت 15 دولة. حيث احتلت المرتبة الأولى في زبائن الجزائر شهر جانفي 2017 حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك مقارنة بجانفي 2016 دولة إيطاليا من خلال استيرادها من الجزائر منتوجات بقيمة 587 مليون دولار، أي بزيادة 54.88 بالمئة، لتليها إسبانيا بـ 468 بالمئة ثم الولايات المتحدة الأمريكية 421 مليون دولار، ثم فرنسا بـ 377مليون دولار، أما تركيا فاحتلت المرتبة الخامسة بقيمة 250 مليون دولار، تليها هولندا بـ 230 مليون دولار،ثم كندا بـ 212 مليون دولار، وكذا البرازيل بـ 130 مليون دولار، كوبا بـ 111مليون دولار، البرتغال بـ 80 مليون دولار، أما اندونيسيا فقد احتلت المرتبة العاشرة لأهم زبائن الجزائر وذلك باستيرادها لمنتوجات بقيمة 77 مليون دولار، لتليها الهند بـ 67 مليون دولار ثم بلجيكيا واليونان بـ 63 مليون دولار، وفي المرتبة الأخيرة اليابان بـ 41 مليون دولار، هذا وقد كشفت إحصائيات المركز الوطني للإحصائيات للجمارك أن بعض الدول قد ضاعفت استيرادها من الجزائر على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ايطاليا واسبانيا، هولندا والبرازيل، في حين حافظت تركيا واليونان واليابان والهند على وارداتها من الجزائر.

مازوز.ب