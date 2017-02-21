توقيف شخصين وبحوزتهما 180 كلغ من مادة النحاس قصد تهريبها نحو الخارج





نجحت مصالح الدرك الوطني ببلدية أولاد حملة بأم البواقي من وضع يدها على عصابة مختصة في صهر الكوابل النحاسية وتحويلها إلى سبائك أين تم حجزها وتوقيف المتورطين في القضية التي يعود تاريخها بحسب بيان خلية الإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي إلى يوم 18/02/2017 على الساعة الرابعة مساء، أثناء قيام عناصر الدرك الوطني بأولاد حملة بدورية عادية عبر الإقليم في إطار المراقبة العادية واستغلالا لمعلومات مؤكدة مفادها وجود أشخاص يقومون بحرق وصهر مادة النحاس بمشتة أولاد أعزيز بلدية أولاد حملة ، بعد مداهمة مكان تواجد الأشخاص المشكوك فيهم ، تم توقيف شخصان كانا يقومان بصهر كوابل نحاسية بواسطة قارورة غاز وآلة تلحيم المعادن ، كما أسفرت العملية عن حجز 180 كلغ من النحاس ومركبة نوع مازدا مغطاة كانت تستعمل في نقل البضاعة المهربة ، أفراد العصابة يقومون بحرق وصهر كمية النحاس على شكل كوابل نحاسية وتحويلها إلى سبائك ، ليقوموا ببيعها بإحدى الحضائر السرية بحي أولاد سمايل بلدية التلاغمة ولاية ميلة ، ومن ثم يقوم أصحاب الحضائر بتجميع هذه الكميات وتهريبها نحو الخارج .غير مبالين بما تسببه مثل هذه العمليات الإجرامية في المساس بالاقتصاد الوطني وبعد اتخاذ الإجراءات ومباشرة التحقيق مع المتورطين قامت ذات الفرقة بحجز البضاعة المقدر وزنها بـ 180 كلغ والشاحنة المستعملة في نقل المادة المهربة وتسليم المحجوزات إلى مصالح الجمارك بأم البواقي، في حين قدم شخصان متورطان أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة .للإشارة هذه العملية التي تدخل في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها على مستوى إقليم مجموعة الدرك الوطني بأم البواقي وتفعيلا لمخطط محاربة الجريمة بشتى أنواعها، بما فيها الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني قد لقيت استحسانا كبيرا في أوساط المواطنين .

أحمد زهار