سائقو سيارات الأجرة يهددون بشل قطاع النقل



تصوير فاتح قيدوم

أعلنت الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أمس في بيان لها عن تنظيم اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية عبر كافة ولايات الوطن وفي كل محطات سيارات الأجرة لمدة ساعة كاملة لمناشدة السلطات المعنية بغرض التدخل العاجل والسريع لإيجاد حل فوري لحماية أصحاب المهنة مما يواجهونه من مخاطر متعددة وصلت إلى الاختطاف والقتل.

عادل أمين

وجاءت هذه الوقفة الغاضبة لسائقي «الطاكسي» التي دعت إليها الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بعد الفاجعة الأليمة التي ألمت بقطاع سيارات الأجرة وذلك بعد امتداد أيادي الغدر والإجرام إلى اختطاف وقتل السائق زميل المهنة « ملوكي إلياس « من ولاية البليدة.من جهتهم ندد أصحاب السيارات الصفراء بولاية عنابة من ظاهرة الاعتداءات اللفظية والجسدية في حق سائقي سيارات الأجرة داعين في هذا الصدد إلى تجريم هذه السلوكيات التي تهدد المهنة بالانقراض ومن تلك السلوكيات المشينة السب والشتم والضرب لأتفه الأسباب وتعدت الظاهرة الخطوط الحمراء في ولايات أخرى بتسجيل العديد من حوادث الاختطاف والقتل راح ضحيتها شباب وكهول ذنبهم الوحيد ممارسة هذه المهنة على يد عصابات سرقة السيارات التي تمكنت مصالح الأمن والدرك من تفكيك الكثير منها بالعديد من ولايات الوطن. نذكر أن مجموعات الإجرام المتخصصة في سرقة السيارات تستهدف أنواعا معينة من المركبات من خلال استعمال أساليب مختلفة يتم على إثرها اصطياد أصحاب سيارات الأجرة وذلك ما أظهرته التحقيقات الأمنية عند التحقيق مع الموقوفين.