نحو سحب مشروع 900 مسكن بسيدي سالم من الشركة التركية

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وحيد هاني

وجه ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة إعذارا لمؤسسةTRUVA الجزائرية-التركية الفائزة بصفقة مشروع 900 مسكن عمومي إيجاري بحي سيدي سالم بلدية البوني من أجل الانطلاق في الأشغال في أقرب الآجال وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها والمتمثلة في فسخ العقد الذي تم إبرامه بين الديوان والشركة في ديسمبر 2015 على أن تكون مدة الإنجاز 20 شهرا والدراسة أربعة أشهر، وحسب ما كشف عنه مصدر لـ «آخر ساعة» فإن جلسة العمل التي عقدها الديوان مع ممثلي المؤسسة في 15 فيفري 2016 والمتعلقة بالدراسة المقدمة من طرف هذه الأخيرة، كانت لدى الديوان جملة من التحفظات والملاحظات التي لم تقم المؤسسة برفعها، ما استدعى دخول والي عنابة على الخط شهر جوان من سنة 2016 أين أعطى تعليمات للمؤسسة المذكورة من أجل إتمام الدراسة وتنصيب الورشة وتوفير الوسائل المادية والبشرية ومواد البناء اللازمة، وهو الأمر الذي تعهدت به TRUVA لكن الواقع كان غير ذلك، ما دفع الديوان إلى الدخول في مرحلة أخرى من المعاملة مع المؤسسة وهي الشروع في توجيه الإعذارات لها انطلاقا من منتصف شهر سبتمبر 2016، غير أن المؤسسة لم تكترث بهذه الإعذارات ولم تقم بتنصيب الورشة وبدل ذلك وجه طلب لديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل المصادقة على مخططات الدراسة، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل الديوان نظرا لعدم رفع المؤسسة التحفظات المسجلة، لتعود «أوبيجيي» وتوجه مطلع الأسبوع الجاري إعذارا أخيرا للمؤسسة قصد تقديم ملف الدراسة كاملا وتنصيب الورشة وتدعيمها بالوسائل البشرية والمادية ومواد البناء اللازمة وهذا في أجل أقصاه ثمانية أيام، وفيما لم تستجب المؤسسة لذلك فقد أكد الديوان بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وعلى رأسها فسخ العقد، وما تجدر الإشارة إليه أن مشروع 900 مسكن من المفترض أن يقام مكان محتشدات «لاصاص» التي تم ترحيل سكانها قبل أكثر من سنة نحو سكنات عمومية إيجارية.