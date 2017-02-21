350 ألف أستاذ لتقويم أعمال التلاميذ في الابتدائي و المتوسط



تصوير فاتح قيدوم

أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس الثلاثاء عن ترأس وزيرة التربية الوطنية» نورية بن غبريت» بمقر الوزارة بالمرادية ندوة مرئية جمعتها بمديري التربية لولايات الوطن.وحسب بيان الوزارة المنشور على الفايسبوك فقد خصص هذا اللقاء لإطلاق استشارة وطنية حول تحسين نظام التقويم البيداغوجي من أجل جمع أراء واقتراحات جميع الفاعلين في الجماعة التربوية. طرح هذا الموضوع للاستشارة نظرا لأثره على الفاعلين المباشرين وغير المباشرين تلاميذ، أساتذة، مفّتشين، أولياء، إلى جانب الهياكل المسؤولة على تقويم ومتابعة أعمال التلاميذ.وأكد البيان بأن سبر الآراء الذي سيتم بواسطة استبيان يرتكز أساسا على ممارسات تقويم أعمال التلاميذ من قبل أساتذتهم وكذا على اقتراحات لتحسين نظام التقويم الحالي وسيشمل في مرحلة أولى أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط (000 350 أستاذ). في المقابل هذا المسعى سيتواصل في مرحلة ثانية، عن طريق نقاش وحوار بين مختلف الأسلاك التربوية (الأساتذة، مديرو المؤسسات، المفتشون، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي). تندرج هذه العملية ضمن الامتداد العادي لإعداد الكتب المدرسية الجديدة والمناهج التي تم تحسينها منذ سبتمبر 2016 والتي يشارك فيها الشركاء الاجتماعيون وأولياء التلاميذ.

عادل أمين