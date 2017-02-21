عدسات لاصقة مسببة لأمراض في العيون تروج في الأسواق





تروج في الأسابيع الأخيرة على مستوى محلات مواد التجميل بولاية عنابة كميات من العدسات اللاصقة الملونة السيئة الصنع و التي تباع ضمن علب تحتوي على أدوات تجميلية مختلفة ، حيث كشفت مصادر مؤكدة لـ « آخر ساعة « بان ما يباع في هذه المحلات من عدسات لاصقة لا يخضع للرقابة ولا يحتوي على المعايير الطبية اللازمة لحماية أعين الزبون و الذي في أغلبه يكون من العنصر النسوي ،حيث تتجه اغلب النساء لشراء هذا النوع من عدسات الزينة من محلات التجميل نظرا لانخفاض سعرها دون دراية للخطر الذي تسببه في حالة ما اذا كانت مجهولة المصدر و لا تحتوي على المواصفات الطبية اللازمة أين تهدد بأمراض الماء الأبيض و أمراض أخرى أكثر خطورة ، أين من المفترض أن تباع هته المواد في محلات بيع النظارات الطبية و التي تتوفر على كل المستلزمات و خبراء في الميدان كما تخضع الرقابة في منتجاتها ، أين تمكنت فرق مديريات التجارة مؤخرا من حجز كميات قليلة من العدسات المجهولة المصدر و دون وسم و التي تم إتلافها ، حيث ينوه أطباء العيون و دكاترة في الميدان إلى مدى خطورة العدسات الطبية أو التجميلية التي تباع في الشوارع على قارعة الطرقات و العدسات السيئة الصنع التي تباع في محلات مواد التجميل محذرين من أمراض خطيرة تحدق بعيون مستعمليها الذين يلجؤون إليها لانخفاض سعرها رغم أنه من الأفضل استعمال المنتجات المعروضة لدى المحلات المرخصة و التي رغم ذلك يبقى واجبا على الزبون التأكد من وجود وسم المصدر الذي صنعت به هذه البضائع لتفادي اقتناء سلع مغشوشة .

ا.ن