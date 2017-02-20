تدعيم المراكز الحدودية بأعوان من الإستعلامات العامة لأول مرة

بوسعادة فتيحة

وذلك حسب تعليمة خاصة أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني تنص على ضرورة تواجد عنصر واحد على الأقل تابع للإستعلامات العامة على مستوى كل مركز حدودي لمراقبة جميع المعلومات الخاصة سواء بالوافدين نحو الجزائر أو الخارجين من أرض الوطن إلى جانب كشف أصحاب الجوازات المزورة خاصة بالنسبة للسوريين الذين يحوزون على جوازات سفر تونسية والذين يدخلون الجزائر بغرض التحضير وجمع العدة للإنضمام إلى صفوف داعش بسوريا وكذا التأكد من هوية جميع الوافدين عبر الحدود.هذا إلى جانب مراجعة جميع الوثائق الخاصة بالأشخاص الحاملين للجنسية الليبية والتأكد من سلامة جميع الوثائق المقدمة إلى المصالح المعنية قبل السماح لأي شخص بالمرور سواء نحو الجزائر أو كان بصدد مغادرة الأراضي الجزائرية نحو تونس، كما يتم نشر الأعوان ما بين المسافرين بهدف جمع المعلومات والتفطن لأية تحركات مشبوهة لبعض الأشخاص وكشفهم قبل التسلل عبر الحدود.وتأتي الإجراءات التي إتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لأول مرة في إطار محاربة عملية تسلل أشخاص مشبوهين بالإنتماء إلى الجماعات المسلحة داعش بسوريا ومنع انتشارها عبر الأراضي الجزائرية في ظل تنامي ظاهرة تسلل أشخاص يحملون الجنسية السورية وكذا ليبية نحو الأراضي الجزائرية قادمين من الأراضي التونسية بهدف التحضير لخلق خلايا إرهابية يتم توجيهها إلى الأراضي السورية وكذلك تسلل جماعات المسلحة نحو الجزائر قادمة بالدرجة الأولى من الأراضي الليبية.