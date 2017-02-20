إيداع محترف التهرب الضريبي رهن الحبس المؤقت

تم يوم أمس إيداع المتهم الموقوف يوم 17 فيفري عن تهم النصب و الاحتيال و التهرب الضريبي و الإكراه البدني رهن الحبس المؤقت وهذا بعد مثوله أمام التحقيق ، حيث تعود القضية الى 17 فيفري الجاري أين تطرقت آخر ساعة في حينها لإيقاف متهم بالاحتيال على مستوى المدينة القديمة أين يتعلق الأمر بشخص مبحوث عنه محليا و يستأجر شقة بحي السهل الغربي بعنابة و تم الإيقاع به داخل مقهى بعد تتبعه ، حيث و بعد أن مثل يوم أمس أمام قاضي التحقيق تم اثبات تورطه في 18 تهمة مختلفة بين جرائم النصب و الاحتيال بإيهام ضحاياه بقضاء مصالح مختلفة و تهم تتعلق بالإكراه البدني و تهم أخرى بخصوص التهرب الضريبي للمتهم الذي فر لمدة طويلة من العدالة لهذا السبب قبل أن يتم الإيقاع به من قبل الفرق الجنائية لأمن ولاية عنابة و إيداعه الحبس المؤقت قبل محاكمته في وقت لاحق عن التهم المختلفة المتورط فيها .

ا.ن