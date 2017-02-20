الصينيون يتحصلون على رخصتين لبناء مصنعين للزيوت بمحيط ميناء جنجن

م.مسعود

وبهذا الخصوص أكد الوالي على منح رخصتين لشركة صينية من أجل إنشاء مصنعين جديدين بمحيط ميناء جنجن العالمي منها مصنع لزيت الصوجا وهو المصنع الذي سيشرع في تجسيده قريبا حسب المتحدث شأنه شأن المصنع الثاني الذي ستسهر على انجازه هو الآخر شركة صينية ، وينتظر أن يخلق هذان المشروعان الصناعيان المئات من مناصب الشغل الجديدة حسب البطاقة التقنية الخاصة بهما علما وأن السلطات سبق وأن أجرت دراسة تقنية بخصوص التأثيرات البيئية لمصنع الزيوت المذكور قبل أن توافق على منح رخصة بنائه لإحدى المؤسسات الصينية ، بعدما احتج سكان منطقة بازول في وقت سابق من أجل إلغاء مشروع مماثل تابع لشركة سيفيتال التي يملكها رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب .وكشف والي جيجل في سياق حديثه عن المشاريع الاستثمارية الجديدة بأن هذه الأخيرة ستساهم في نقلة نوعية للخريطة الصناعية بالولاية وذلك في ظل تكاملها مع عدة مشاريع أخرى يجري انجازها بإقليم الولاية ، كما ستساهم في امتصاص أعداد كبيرة من البطالين الذين ينتظرون دورهم على قوائم طالبي الشغل بوكالة التشغيل المركزية وفروعها الأربعة .