لجنة تفتيش لمكاتب الدخول بالمستشفى الجامعي بعنابة

بوسعادة فتيحة

أوفدت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لجنة تحقيق إلى مكاتب الدخول بالمستشفى الجامعي ابن رشد لمعاينة الدفاتر والسجلات الخاصة بإستقبال المرضى وعدد الحالات التي يستقبلها المستشفى بصفة دورية.وحسب ما أفادت به المصادر التي أوردت الخبر لـ آخر ساعة فإن اللجنة عاينت الدفاتر والسجلات الخاصة بالدخول واستقبال المرضى وكذا مختلف الحالات التي تصل بالدرجة الأولى إلى مصلحة الإستعجالات وكذا المكاتب الخاصة بالتوجيه نحو مختلف المصالح ومدى التكفل بالمرضى أو المصابين إلى جانب الوقوف على عملية تسجيل المعلومات الخاصة بالمرضى بغرض أخذ نظرة عن الولايات التي تتم تحويل مرضاها نحو المستشفى الجامعي وكذا الحالات التي يستقبلها المستشفى على مستوى مكاتب الدخول بمختلف الهيئات والتخصصات بما فيها مصلحة حفظ الجثث وحتى الطب الشرعي وتضيف ذات المصادر أن اللجنة أنهت عملها وبصدد إعداد تقرير مفصل عن جميع الحالات التي وجدت عليها مكاتب الإستقبال قبل أن يتم رفعه نحو الجهات المختصة أو المعنية على مستوى مصالح وزارة الصحة.هذا وتفيد ذات المصادر التي أوردت الخبر أن لجنة التفتيش كانت راضية إلى حد ما عن جميع المعلومات الخاصة بالمرضى والمصابين وكذا الحالات التي يستقبلها المستشفى إلى جانب عملية توجيه المرضى وإستقبالهم على مستوى مختلف المصالح.