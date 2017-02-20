ميلاد نقابة مهنية لتجار ومنتجي الأعشاب والمواد الطبيعية





دعت إلى حماية الموروث الثقافي الشعبي في مجال استعمال النباتات

عادل أمين

ناقش أعضاء مكتب الفيدرالية الوطنية لمحترفي النباتات والمواد الطبيعية الحديثة التأسيس على مستوى قاعة الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالجزائر العاصمة في أول اجتماع لهم النظام الداخلي والمصادقة عليه وتسطير الأهداف والتعريف بمهام أعضاء المكتب وإنشاء لجان مختصة وهي اللجنة العلمية للفدرالية ولجنة المراقبة ولجنة الإعلام والاتصال ولجنة حل النزاعات ولجنة الاستثمار. وحسب بيان الفيدرالية الوطنية لمحترفي النباتات والمواد الطبيعية ناشد محمد ملال رئيس الفدرالية الوطنية لمحترفي النباتات والمواد الطبيعية كل أعضاء المكتب الوطني بالتحري بروح المسؤولية والعمل على تحقيق أهداف الفدرالية وحل المشاكل التي يعاني منها محترفو النباتات خاصة في الظروف الحالية التي يمر بها ووجه الشكر إلى كل من أسهم في إنشاء الفدرالية من أعضاء المكتب والأعضاء المؤسسين و الأمانة التنفيذية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وعلى رأسها الأمين العام صالح صويلح على التسهيلات المقدمة لتأسيس الفدرالية –حسب ذات البيان-وللتذكير فان الفدرالية الوطنية لمحترفي النباتات والمواد الطبيعية هي نقابة مهنية تجمع كل المحترفين في مجال الأعشاب والمواد الطبيعية من منتجين حرفيين وتجار جملة وتجار تجزئة تأسست في 07 فيفري 2017 يتكون المكتب من تسعة عشر عضوا منتخبا عن طريق جمعية تأسيسية عامة يمثلون كل جهات الوطن يرأسه السيد محمد ملال ومقرها الرئيسي بالجزائر العاصمة وتهدف الفدرالية إلى إرساء أخلاقيات المهنة وحماية المستهلك وترشيد استعمال النباتات ومكافحة أساليب النصب والاحتيال للمشعوذين وحماية الموروث الثقافي الشعبي في مجال استعمال النباتات وتتطلع إلى أن تكون شريكا فعالا مع الإدارة لترقية المهنة وتأهيل المهنيين في المجال.