إلزام التجار بإشهار أسعار السميد





ألزمت مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة التجار ومحلات بيع المواد الغذائية بضرورة إشهار سعر السميد ووضع لافتات مكتوب عليها سعر السميد باعتبار أن سعره مقنن وتم تسقيفه من طرف الدولة بـ 1000 دج للكيس ذي 25 كلغ وقد جاءت هذه التعليمات بعد قيام مصالح الرقابة بحملة على سماسرة وتجار السميد بعنابة الذين اغتنموا الفرصة برفع سعر هذه المادة، حيث وصل سعر 10 كلغ من الدقيق إلى 700 دج الأمر الذي اعتبر مبالغا فيه على الرغم من تسقيف الدولة لسعر السميد بـ 4000 دج للقنطار الواحد كما أن السميد مادة واسعة الاستهلاك وأساسية في غذاء المواطن وكما وصل سعر الكيس ذي 25 كلغ إلى حدود 1400 دج ومن جهتهم التجار رفضوا استلام مادة الدقيق من الموزعين بالجملة بسبب ارتفاع أسعاره من أجل الحد من المضاربة أين أرسلت مديرية التجارة تعليمة إلى كل التجار بضرورة إشهار السعر على كيس الدقيق مع اتخاذ الإجراءات الردعية والقانونية ضد التجار المخالفين لهذه التعليمة.

حورية فارح