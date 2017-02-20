عمال الشبكة الاجتماعية بالمدارس يحتجون أمام لاداس

نظم صبيحة أمس عمال الشبكة الإجتماعية لبلدية عنابة والعاملون بمختلف المؤسسات وخاصة المدارس وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النشاط الاجتماعي لولاية عنابة للمطالبة بإلغاء قرار توقيفهم عن العمل خاصة بعدما تم تحديد المدة بعقد عمل حيث أكد المحتجون أن هذا مورد رزقهم الوحيد وهم يعملون في إطار هذه الصيغة من العقود « دايس « منذ حوالي 15 سنة ولم يتم إدماجهم بالإضافة إلى أنهم يتقاضون منحة تقدر بـ 5000 دج شهريا إلا أن معظم العمال يعملون في المدارس الابتدائية كعمال مهنيين لمدة سنوات إلا أن قرار توقيفهم عن العمل بعد انتهاء مدة العقد وآخر سيكون في شهر جوان المقبل وهذا ما أثار غضب هذه الشريحة من العمال الذين أفنوا أعمارهم في الخدمة بدون تسوية وضعيتهم وإدماجهم في مناصب قارة على الرغم من أن هناك مناصب شاغرة ليتم استغلالها بالمحسوبية والمعريفة لتبقى هذه الفئة العمالية تعمل في إطار الشبكة الإجتماعية والأعمال كلها على عاتقهم وخاصة بالمطاعم المدرسية والمنظفات وحراس المدارس ولهذا فإن عمال الشبكة الإجتماعية لجؤوا إلى الحركة الاحتجاجية للمطالبة بإنصافهم وإلغاء قرارات التوقيف الخاصة بإيقاف هذه الصيغة من العقود وخاصة أن هناك الآلاف من العمال الذين لا يملكون مؤهلات يعملون في إطار هذه الصيغة خاصة أن أغلبهم أرباب عائلات ويعتبر العمال العاملين ضمن هذه الشبكة مورد رزقهم الوحيد.

حورية فارح