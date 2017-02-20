الفواكه المستوردة ممنوعة على الزوالية





تعرف مدينة عنابة هذه الأيام ارتفاعا كبيرا لأسعار مختلف أنواع الفواكه المحلية و المستوردة وهو ارتفاع غير مسبوق على مستوى جميع أسواق الولاية حيث قفز سعر الكيوي إلى أزيد من 1200 دج فيما وصل سعر التفاح المستورد إلى 700 دج والمحلي بأزيد من 400 دج، إضافة إلى تزايد سعر الموز الذي قفز إلى 530 دج وتجاوز سعر الفراولة 400 دج للكيلوغرام الواحد إلى جانب تخطي سعر التمر عقبة 720 دج ، مما أثّر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين الذين أصبحوا غير قادرين على شراء هذه الفواكه في ظل استمرار الارتفاع الجنوني لأسعارها ، وخلال الجولة الميدانية التي قادت «آخر ساعة» إلى أسواق الخضر والفواكه، لفت انتباهنا تضارب طفيف في الأسعار التي يعتمد عليها البائعون وحتى في كيفية اختيار السلع كذلك، حيث أكد لنا معظم البائعون أنهم يشترون سلعهم من مكان واحد بسوق الصرول كل يوم، حيث أن فئة منهم تقصد تجار الجملة الذين يبيعونهم فواكه طازجة بأثمان باهضة ما يجعلهم مجبرين على أخدها رغم أنهم يعلمون جيدا بأنها لن تباع بسهولة ،ولكن همهم الوحيد من خلال هذا يبقى متمثلا في إلزامية إرضاء المشتري وبيعه أحسن وأجود الأنواع وإن كانت بأسعار خيالية، فيما أكد لنا البعض الآخر من التجار أنهم يستيقظون يوميا على الساعة الثانية صباحا بغرض الوصول باكرا إلى السوق ويقومون بشراء قناطير من أنواع الفواكه الرخيصة التي تكون في العديد من الأحيان غير صالحة للأكل تماما نظرا لنوعيتها السيئة ولكنها تبقى السبيل الوحيد للمواطن البسيط الذي لطالما اشتكى من التهاب الأسعار وطالب بتنظيم الأسواق لدرجة أنه بات مرغما على شراء هذا النوع السيئ منها أو حذف هذه المادة الغذائية نهائيا من قائمة مقتنياته بعدما باتت من نصيب الأثرياء فقط.

وليد سبتي