«32 ألف طالب عمل يرفضون العمل في قطاع البناء»



تصوير فاتح قيدوم

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال أمس أن وكالته تسجل أكثر من مليون و37 ألف طالب عمل ، تم تنصيب منهم 68 ألف في المؤسسات الاقتصادية في إطار الإدماج المهني، فيما رفض 32 ألف آخرون العمل في قطاع البناء.

مازوز. ب

حيث قال شعلال أن 32 ألف طالب عمل رفضوا العروض المقدمة لهم في إطار الوكالة ومؤسسات التشغيل في مجالات البناء مرجعا أسباب العزوف إلى نوعية العمل وقيمة الأجور اللذان لا يتماشيان مع بعضهما، مبرزا في ذات السياق أن قطاع البناء والأشغال العمومية سجل انخفاضا بـ 12بالمئة في عدد طلبات العمل خلال السنة الماضية، بينما سجل قطاع الصناعة ارتفاعا في عدد طلبات العمل بـ 24 بالمئة بسبب الاستثمارات التي بعثت فيه، من جهة أخرى قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن وكالته سجلت مليون و37 ألف طالب عمل بعد أن استقبلت 465 ألف طلب عمل مضيفا أن الوكالة الوطنية للتشغيل المكونة من 271 وكالة محلية قامت بتنصيب حوالي 405 آلاف طالب عمل في المؤسسات الاقتصادية فضلا عن تفاعلها مع مليوني مواطن سنويا، وفي ذات السياق كشف شعلال عن تنصيب 68 ألف طالب عمل في المؤسسات الاقتصادية في إطار الإدماج المهني وذلك منذ اعتماد توجه جديد ضمن الإدماج المهني منذ سنة 2011 والرامي إلى التركيز على التوظيف في المجالات الاقتصادية ،أما بخصوص جهاز الإدماج المهني فقد أوضح ذات المسؤول أنه تم وضعه لمرافقة طالبي العمل المبتدئين، وذلك بمنحهم الفرصة للدخول إلى فضاءات مهنية لاكتساب الخبرة وضمان حقوقهم، مبرزا أنه تم تنصيب 660 ألف شاب منهم 80 بالمئة في مناصب إدارية، هذا وأضاف ذات المتحدث أن الحكومة وضعت برنامجا في هذا المجال ، والمتمثل في فتح anem store خلال نهاية الثلاثي الأول من 2017 ، والذي يمثل برنامج يحمل عدة تطبيقات لتمكين الشباب من استعمال الهواتف الذكية في تقديم طلبات العمل، وتجدر الإشارة أن نسبة البطالة في سبتمبر 2016 عرفت انخفاضا ملحوظا حيث بلغت 10,5 بالمائة ، مقارنة بـ 11,2بالمئة في سبتمبر .2015