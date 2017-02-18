أمطار وإنخفاض في درجات الحرارة بالشرق ابتداء من اليوم





تشهد المناطق الشرقية للوطن تساقط أمطار تكون غزيرة على مستوى بعض الولايات مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة نتيجة تساقط الثلوج بالمرتفعات التي تزيد عن 1200 متر وذلك حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

بوسعادة فتيحة

وحسب ذات المصدر فإن ذلك راجع إلى الإضطراب الجوي النشيط الذي سيمس أغلب الولايات الشمالية للوطن إنطلاقا من المناطق الغربية حتى في الوسط ثم الشرقية حيث ينتظر أن تتراوح درجات الحرارة بالسواحل ما بين 12 و 15 درجة مئوية فقط فيما تنخفض بالمناطق الداخلية إلى ما دون العشر درجات مئوية فيما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في برقية أو نشرية خاصة جميع الجهات المعنية لإتخاذ كل تدابير الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة بالدرجة الأولى ووضع جميع الإستعدادات اللازمة للتدخل السريع في حالة حدوث أو تسجيل أي فيضانات.علما أن معظم المناطق الشمالية للوطن كانت قد شهدت تساقط أمطار غزيرة وثلوج مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة وصلت إلى ما دون الصفر مما أسفر عن فيضانات وغلق الطرقات لعدة أيام متتالية فيما أظهرت الفيضانات هشاشة البنية التحتية حيث تسببت السيول في خلق حفر على مستوى الطرقات فيما سدت البالوعات مما أدى إلى حدوث فيضانات نتج عنه غرق العديد من الأحياء عبر مختلف الولايات فيما عزلت الثلوج القرى والمداشر الواقعة بالجبال الأمر الذي استدعى تدخل القوات التابعة للجيش الوطني الشعبي لإنقاذ المواطنين ومدهم بالمؤونة خاصة الغاز والأكل.