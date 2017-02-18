احتراق كلي لحافلتين تابعتين للنقل الحضري الكائن مقره ببلدية بلخير

أدى حريق مهول وقع في حدود الساعة الخامسة من صباح أمس بحضيرة الحافلات التابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري المتواجدة ببلدية بلخير بقالمة إلى إتلاف كلي لحافلتين تعملان على خط بلخير وهيليوبوليس وحسب بعض العمال في أن الحادثة وقعت عندما قام أحد السائقين بتشغيل الحافلة و تركها لحظات قبل بداية العمل بها قبل أن يتفاجأ بحريق مهول شب بها صعب التحكم فيه قبل أن تأتي ألسنة النيران على الحافلة الثانية التي كانت بجانبها مما أدى إلى إتلافهما كليا من جهتها قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل و إخماد ألسنة اللهب التي كادت أن تأتي على باقي الحافلات الـ 18 التي كانت مركونة بالحضيرة . من جهتها فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الكارثة التي كلفت المؤسسة خسائر تقدر بمئات الملايين

ل.عزالدين