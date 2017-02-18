إصابة 8 أشخاص بجروح خطيرة في أعمال شغب مع انتهاء مباراة ترجي قالمة واتحاد عنابة

أصيب مساء أول أمس ما لا يقل عن 08 أشخاص بجروح مختلفة بعد انتهاء مباراة كرة قدم جمعت بين ترجي قالمة و اتحاد عنابة بملعب سويداني بوجمعة بولاية قالمة وأصيب كذلك شرطي بجروح خفيفة في عملية شغب عرفتها مدينة قالمة وبلدية هيليوبوليس , فيما تم توقيف 03 مناصرين من اتحاد عنابة من الذين اجتاحوا الملعب بعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في داربي عرف تواجدا مكثفا لقوات مكافحة الشغب تحسبا لأي طارئ بمحيط الملعب وعلى طول الطريق الرابط بين ملعب سويداني بوجمعة والطريق الوطني رقم 21 الرابط بين قالمة وعنابة تحسبا لأي أعمال شغب لأنصار الفريقين . وحسب مصادر طبية فإن مصالح الاستعجالات بمستشفى الحكيم عقبي استقبلت بعد انتهاء المباراة ما لا يقل عن عشرة مصابين بإصابات خفيفة منهم من تم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية ومنهم من قدم بوسائله الخاصة من بينهم شيخ كان عائدا إلى منزله بالقرب من محطة المسافرين أين أصيب بحجر على مستوى الرأس ، لتتواصل أعمال الشغب إلى غاية بلدية هيليوبوليس أين تعرضت عدة منشآت عمومية وعشرات السيارات للرشق بالحجارة قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق الأنصار المشاغبين باستعمال الغازات المسيلة للدموع ومطاردتهم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا أين تم إخلاء وترحيل جميع أنصار اتحاد عنابة نحو ولايتهم.

ل.عزالدين