المختص الفرنسي في تاريخ الجزائر بنجامين ستورا :

“تصريحات ماكرون عادية ومجازر فرنسا لا تخفى على أي مؤرخ”

18.02.2017

 


ردّ المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا على الجدل الذي أثاره اعتراف مرشح الرئاسيات الفرنسية ايمانويل ماكرون، حين وصف الاستعمار الفرنسي ب«الجريمة في حق الإنسانية” قائلا أن “الأمريكيين قد قدموا اعتذارات للفيتنام مما سمح لهم بإعادة فتح سفارة و أن يصبحوا الشريك التجاري الأول لفيتنام. و هذه البراغماتية لا توجد في فرنسا”.

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