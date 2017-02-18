مواطنون يقطعون الطريق الرئيسي ساعات قبل مرور موكب وزير المجاهدين للمطالبة بحقهم في السكن

أقدم مساء أمس الأول العشرات من سكان الحي المعروف بإسم لاكابس الواقع بمدخل مدينة خنشلة الجنوبي على شن حركة احتجاجية عارمة وقطع الطريق الرئيسي ساعات قبل مرور موكب وزير المجاهدين الذي كان يقوم بزيارة وزارية إلى ولاية خنشلة التي احتضنت الاحتفالات الوطنية بيوم الشهيد .وحسب مصدر آخر ساعة فإن العشرات من سكان حي لاكابس المتواجد على حدود بلديتي خنشلة وأنسيغة أقدموا على غلق الطريق الرئيسي للتنديد بالحالة المأساوية التي يعيشونها في الحي القصديري ، مطالبين بإنصافهم ومنحهم سكنات اجتماعية ، وذكر مصدر آخر ساعة أن المواطنين المحتجين اختاروا يوم قدوم وزير المجاهدين إلى ولاية خنشلة للفت انتباه السلطات العليا للبلاد بمشاكلهم ومعاناتهم التي لم تنته بالرغم من الوعود التي قدمت لهم منذ 5 سنوات إلا أنها بقيت مجرد وعود وفقط .المحتجون قاموا بغلق الطريق الرئيسي مما أحدث حالة طوارئ لدى الجهات الأمنية خاصة وأن وزير المجاهدين والوفد المرافق له سيمر عبر ذلك الطريق ، وقد سارعت قوات الأمن إلى الموقع ودخلت في مفاوضات ماراطونية مع المحتجين ووعدوهم بنقل انشغالاتهم إلى وزير المجاهدين لنقلها إلى السلطات العليا للبلاد للنظر في أزمتهم مع السكن .هذا وقد قام المحتجون بعد تدخل المسؤولين الأمنيين معهم بفتح الطريق لحظات فقط قبل مرور موكب الوزير . عمران بلهوشات