وفاة 5 أشخاص وجرح 18 آخرين 48 ساعة دموية في طرقات الجزائر





لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في سبعة حوادث مرور سجلت في عدة مناطق من الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها أمس السبت مصالح الحماية المدنية.وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية البويرة بوفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح اثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 93 ببلدية ما علة، دائرة الاخضرية. كما قامت مصالح الحماية المدنية في نفس الفترة ب 4836 تدخلا شملت مختلف أنشطتها.وفي هذا الإطار، تدخلت هذه المصالح لإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية ل10 أشخاص مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة من بينهم 6 أشخاص بولاية سكيكدة و 4 آخرين بولاية البويرة. كما قامت من جهة أخرى بإخماد 7 حرائق حضرية وصناعية مختلفة في كل من ولايات قالمة، أدرار، مستغانم، تندوف، البويرة، بومرداس وقسنطينة، حيث أدت هذه الحرائق إلى إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى بولاية أدرار على اثر حريق شب داخل منزل سكني بالمكان المسمى قصر تيلولين ببلدية عين زغمير.وتم أيضا تسجيل وفاة شخص اثر حريق شب بغرفة بالطابق الأول لمنزل على مستوى حي سيدي مبارك بقسنطينة.