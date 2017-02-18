وزير المجاهدين يؤكد: “علاقة الجزائر بفرنسا مرهونة بمسألة الذاكرة”





أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني بخنشلة أن علاقاتنا مع فرنسا تبقى مرهونة بالتكفل بمسألة الذاكرة . و أضاف الوزير خلال استضافته بالإذاعة الجزائرية من خنشلة على هامش زيارة إلى هذه الولاية للإشراف على إحياء الاحتفالات الرسمية لليوم الوطني للشهيد (18 فيفري) أنه على فرنسا أن تعي بأن لها مسؤولية تجاه الجزائر و أن هناك ملفات تظل عالقة بين البلدين لابد من تسويتها . و ألح في هذا السياق على ضرورة أن تتقيد فرنسا بالاتفاقيات و المواثيق حتى تكون هناك نية صادقة و شيئا ملموسا لزرع الثقة و البدء في عمل جاد بين الطرفين . و ذكر زيتوني بالمناسبة أيضا بجرائم فرنسا مشيرا إلى أنه حضر مؤخرا ملتقى وطنيا حول التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء الجزائر التي تترجم كما قال- الجرائم البشعة التي ارتكبت في حق الجزائريين. من جهة أخرى أبرز وزير المجاهدين بطولات الجزائريين عبر التاريخ و ما حققته الجزائر من أشواط كبيرة في مجال الأمن و الاستقرار بفضل رجالها و نسائها و جيشها مؤكدا في هذا السياق أنه من واجب الجزائريين الحفاظ على رسالة الشهداء و العمل لبناء دولة قوية و مستقرة.