أمن دائرة ششار يفكك شبكة لترويج المخدرات بمدينة بابار ويحجز 500 غرام

عمران بلهوشات

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة وبالتنسيق مع عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدائرة ششار أمس الأول من تفكيك عصابة تتكون من 3 أفراد مختصة في المتاجرة بالمخدرات وترويجها ببلدية بابار حوالي 30 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية ، وقد تمكن عناصر الشرطة خلال العملية من حجز أزيد من 500 غرام من المخدرات و تجهيزات ومعدات تستعمل في قطع المخدرات وتجهيزها للبيع قطع صغيرة .وحسب مصدر آخر ساعة فإن معلومات وردت إلى عناصر الشرطة بأمن دائرة ششار مفادها أن مجموعة من الشباب ببلدية بابار يقومون بترويج المخدرات وبيعه إلى شباب المنطقة ، حيث قام عناصر الشرطة القضائية بأمن الدائرة ششار وبالتنسيق مع أفراد الفرقة المتنقلة بنفس الدائرة بنصب كمين محكم لأفراد العصابة الخطيرة ، حيث وبعد استصدار إذن بتمديد الاختصاص من قبل نيابة محكمة ششار ، تنقل أفراد الشرطة إلى مدينة بابار ، حيث تم نصب كمين لأحد أفراد الشبكة بمدخل المدينة بالقرب من محطة خاصة لتوزيع المواد البترولية ، حيث تم توقيف الشخص وبعد التحريات معه تم القبض على عنصرين آخرين من خلال كمين آخر ، وذكر مصدر آخر ساعة أن العملية الناجحة لأفراد الشرطة بششار قد مكنت من توقيف 3 مروجين وحجز أزيد من 500 غرام من المخدرات و أدوات التقطيع المتهمين الثلاثة تم وضعهم تحت الحجز النظري بمقر أمن دائرة ششار في انتظار إحالتهم صباح اليوم الأحد أمام نيابة محكمة ششار للنظر في أمره.