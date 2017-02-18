17 ألف مترشح يجتازون الاختبار الشفوي الخاص بـ 66 منصبا





حياة بودينار

شهدت نهار السبت عدة مؤسسات تربوية إنزالا بشريا كبيرا، بعد تهافت آلاف الشباب على اجتياز الاختبار الشفوي للظفر بمنصب من 66 منصبا التي أعلنت عنها مديرية التربية الخاصة بأعوان المكاتب و الإدارات.وقد خصصت مديرية التربية لولاية سكيكدة مراكز الإجراء بعدة دوائر من أجل تقريب المسافة للمترشحين و تخفيف الضغط عن عاصمة الولاية ، ما يعني ضرب عصفورين بحجر وهو أمر ايجابي يحسب لمدير التربية واللجنة المنظمة. وشارك في المسابقة عدد معتبر من الجامعيين الذي تنازلوا عن شهادات الليسانس وحتى الماستر واكتفوا بشهادة النهائي من أجل السماح لهم بالمشاركة تطبيقا لقوانين المسابقة التي تشترط مستوى الثالثة ثانوي، مع إقصاء كل من يثبت دراسته في الجامعة أو امتلاكه لشهادة جامعية ، وبرر مجموعة من الشباب التقت بهم “ آخر ساعة” أمام مركز للإجراء بالحروش أن معاناتهم من البطالة و عدم تمكنهم من الظفر بمناصب شغل ، جعلهم يتنازلون عن شهاداتهم أملا في الحصول على منصب ولو بمستوى الثالثة ثانوي، كحالة مؤقتة لغاية تمكنهم من الظفر بمنصب وفق شهادتهم الجامعية، و استاء أصحاب المستوى النهائي من مزاحمة الجامعيين لهم ، معتبرين أن المسابقات الموجهة لهم قليلة جدا مقارنة بالجامعيين، ومزاحمتهم لهم يقلل من فرص حصولهم على الوظيفة سيما أن العدد قليل جدا بالنظر لعدد المشاركين. وظهر طرف ثالث في المعادلة وهم المتمدرسين بالسنة الثالثة ثانوي و المعيدين الذين لم يتحصلوا على شهادة البكالوريا السنة الماضية ، حيث كانت مديرية التربية ذكية جدا، باشتراطها شهادة مدرسية للسنة الثالثة تفيد أن المعني درس تلك السنة ، ما يعني أن المتمدرسين سيتم إقصاؤهم و المعيدين أيضا، ما يجعلهم لا يغادرون مؤسساتهم التربوية و يركزون انتباههم على شهادة البكالوريا، ومنح الفرصة للشباب الذي غادر مقاعد الدراسة منذ سنوات.و أشرف على المسابقة مفتشين و مديري المؤسسات التربوية ، أين تنوعت أسئلتهم بين مفهوم العمل الإداري وحقوق وواجبات الموظف، إضافة إلى السؤال عن خبرة المترشح ، وعمله بالإدارات العامة أو الخاصة خاصة العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل.