القبض على طلبة بجامعة خنشلة متلبسين ببيع مواد غذائية مسروقة من الإقامة الجامعية





تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة يوم أول أمس من توقيف ثلاثة أشخاص في العقد الثاني من العمر، في قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة. حيث تعود وقائع القضية إلى الأسبوع الماضي أين وردت معلومات مؤكدة للمصالح الأمنية مفادها أن مجموعة من الطلبة الجامعيين يقومون بإخراج كمية من المواد الغذائية الخاصة بالإطعام من الإقامة الجامعية 2000 سرير ببلدية الحامة ولاية خنشلة وإعادة بيعها بمحلات المواد الغدائية بطرق غير قانونية، حيث تم فتح تحقيق معمق من قبل عناصر الفرقة وهو التحقيق الذي أفضى إلى توقيف مركبة سياحية من نوع داسيا، على متنها ثلاثة طلبة بأحد المحلات التجارية بمدينة الحامة بخنشلة وهم بصدد إبرام لصفقة البيع للمواد الغذائية الخاصة بالإطعام للإقامة الجامعية 2000 سرير الحامة –خنشلة - ، ليتم إيقافهم وضبطهم في حالة تلبس وهم يقومون بإنزال المواد الغذائية محل السرقة، أين تم حجز وضبط المركبة المستعملة في عملية السرقة وكذا كمية من المواد الغذائية الاستهلاكية تتمثل في: 06 قطع لولوبية الشكل من الحجم الكبير من مادة الكاشير يقدر وزنها الإجمالي بــ9.6 كلغ + 150 علبة ياغورت ممزوج + 150 علبة عصير صغير الحجم 20 سل +15 علبة جبن كل علبة تحتوي على 16 قطعة + صندوق يحتوي على فاكهة التمر بوزن 10 كلغ + صندوقين من فاكهة البرتقال بوزن إجمالي يقدربــ 18 كلغ تم وضع المشتبه فيهم بغرفة التوقيف تحت النظر، ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة و بعد استكمال إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهم ملفات جزائية بموضوع تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، ليتم تقديم الأطراف بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة وعملا بإجراءات المثول الفوري أحيل ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، أين استفاد المدعو/ ب. ر من الرقابة القضائية عن تهمة جنحة خيانة الأمانة، فيما استفاد كل من المدعو/ ز. ا ، المدعو / ح ، ع من الرقابة القضائية عن تهمة جنحة المشاركة في خيانة الأمانة، أما بخصوص صاحب المحل التجاري فقد استفاد من الإفراج المؤقت عن تهمة إخفاء أشياء مختلسة.

عمران بلهوشات