القضاء على تسعة إرهابيين وحجز أسلحة وذخيرة بولاية البويرة





عادل أمين

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح أمس الجمعة من القضاء على تسعة (09) إرهابيين وضبط خمسة (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وثلاثة (03) بنادق نصف آلية وكمية من الذخيرة. وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني ففي إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القضاء على تسعة (09) إرهابيين وضبط خمسة (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف و ثلاثة (03) بنادق نصف آلية وكمية من الذخيرة.وقد ارتفعت حصيلة هذه العملية المتواصلة إلى قتل 14 إرهابيا واسترجاع 13 سلاحا ناريا وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.وتأتي هذه العملية النوعية والنتائج الحاسمة لوحدات الجيش الوطني الشعبي -يضيف البيان لتؤكد مرة أخرى على قوة وعزم وإصرار قواتنا على القضاء على هذه الشراذم المجرمة وعلى ظاهرة الإرهاب في بلادنا.