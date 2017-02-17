جمارك عنابة تحجز 10490 جهاز إطفاء الحرائق





تمكن أعوان الجمارك التابعين للمفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بعنابة أول أمس من حجز بضائع مختلفة منها أجهزة إطفاء الحرائق وأغلفة مقاود السيارات وكمية معتبرة من عطور السيارات وذلك خلال عملية مراقبة روتينية للحاويات الموضوعة على مستوى المستودع العمومي “الأركان”.حيث كشف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك بعانبة “محافظي رضا” أن أعوان الجمارك التابعين للمفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بعنابة تمكنوا أول أمس خلال قيامهم بعملية مراقبة روتينية للحاويات الموضوعة للجمركة على مستوى المستودع العمومي “الأركان” من حجز بضاعة غير مصرح بها وبضاعة أخرى لا تتوفر على الرخص المسبقة المنصوص عليها في القانون والتي تعتبر ضرورية من أجل استيراد السلع من الخارج وتتمثل البضائع المحجوزة حسب ما كشفت عنه رئيس مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة في أجهزة إطفاء الحرائق والتي يقدر عددها بـ 10490 جهازا تم حجزه بسبب عدم التصريح بها كون أن هذا النوع من البضاعة يحتاج إلى رخصة مسبقة من المصالح المختصة من أجل استيرادها هذا إضافة إلى حجز 2650 وحدة من أغلفة مقاود السيارات لم يتم التصريح بها ناهيك عن حجز 27800 وحدة من عطور السيارات حيث قدرت قيمة البضاعة المحجوزة بـ 21.179.500 دج وهو ما ترتب عليها غرامة جمركية قدرت بـ 42.359.000 دج ، وتدخل مثل هذه العمليات التي تقوم بها مصالح الجمارك بعنابة في إطار المحافظة على الاقتصاد الوطني ومكافحة كل أنواع التهريب والتقليد والتي من شأنها أن تنخر الاقتصاد الوطني ناهيك عن الحفاظ على سلامة المواطن الجزائري. من جهة أخرى تمكنت الفرقة البحرية للجمارك بميناء عنابة بحر الأسبوع المنصرم من حجز كمية من البضائع غير مصرح بها كانت بحوزة عدد من البحارة الأجانب والمتمثلة في قارورتين من المشروبات الكحولية من نوع “ Johnny wolker و Jack danierps” بسعة 100 سل للقارورة الواحدة إضافة إلى 8 قارورات نبيذ من أنواع مختلفة و 10 خراطيش سجائر وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الجمارك بميناء عنابة تمكنت في الأيام القليلة الماضية من حجز أكثر من 14 ألف صحن من البلاستيك والسيراميك لا تتوفر على الرخص الضرورية للدخول إلى التراب الوطني وذلك خلال عملية مراقبة روتينية للحاويات.

مازوز بوعيشة