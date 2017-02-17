إزالة 460 مشروعا غير قانوني

ع.العبودي

من أجل وضع حد للفوضى التي تعرفها المدينة الجديدة بقسنطينة للورشات غير المرخصة و القضاء على ظاهرة التسييج العشوائي و احتلال قطع الأراضي بطرق غير شرعية ، والي قسنطينة كمال عباس يعلن عن إطلاق برنامج عمل مستعجل لتطهير إقليمها و القضاء على الفوضى و الاختلالات التي تشهدها عديد الوحدات الجوارية، فيما تم تنصيب خلية لمتابعة ظاهرة احتلال المساحات بطرق غير قانونية أمرا بإزالة الأسوار بالمساحات غير المرخصة و التحقق من حيازة أصحاب القطع الأرضية لعقود بناء مشهرة و رخص للبناء و كذا تصريح من البلدية، مع إلزامهم بوضع لوحات تعريفية للمشاريع المعنية ، كما كشف عن الانطلاق في دراسة لخلق مدخل رئيسي آخر للمدينة قصد التخفيف من الضغط المروري بها ، مفصحا عن قرار يخص تجهيز منطقة نشاطات على مستوى الولاية خصص لتحويل محطات الخرسانة المنتشرة بمحيط مدينة علي منجلي رغم انتهاء المشاريع التي وضعت من أجلها ، و ذلك بنقلها خارج المحيط الحضري و استرجاع القطع الأرضية لتستغل وفق مخطط شغل الأراضي الذي أقرته مصالح الدولة .وعن الانشغالات الكثيرة لسكان المنطقة بخصوص مشروع تسمية أحياء المدينة الجديدة علي منجلي، كشف المسؤول الأول عن إعداد مخطط عمل للانطلاق في وضع اللوحات التوجيهية عبر مختلف الأحياء التي ستحمل أسماء أعلام تاريخية قصد تسهيل تنقل المواطنين، مشيرا في ذات السياق إلى القضاء على 460 لوحة إشهارية وضعت بطريقة غير شرعية. و فيما يتعلق بنظافة المدينة ، أوضح الوالي أن عملية تطهير واسعة ستشهدها علي منجلي للقضاء على المظاهر المشوهة مع إعطاء نفس جديد للمؤسسة العمومية المكلفة بالعملية، إضافة إلى التدعيم المادي للمؤسسة المكلفة بتهيئة و صيانة المساحات الخضراء المهملة مما سينعكس بالإيجاب على المظهر العام للمدينة ، زيادة على تعيين مقاولة لإعادة الاعتبار لكل الطرق الحضرية بها و كذا الإنارة العمومية التي أوكلت لمقاولة «سوبت» التي ستتولى مهمة تغطية النقاط السوداء عبرها .و عن مشروع تنصيب كاميرات المراقبة، أكد الوالي أن العملية انطلقت على أن يتم توسيعها لتغطية كامل مدينة علي منجلي، حيث لم يتبق سوى بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح الصفقة للمقاولة المعينة .