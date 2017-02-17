توقيف زوجة موظف بمديرية المجاهدين متلبسة بالرشوة بعنابة





نجحت مصالح الأمن بالبوني بولاية عنابة أول أمس من توقيف امرأة في الأربعينيات في العمر متلبسة بتلقي الرشوة تبين أنها زوجة موظف يعمل بمديرية المجاهدين الكائن مقرها ببوخضرة 03. وحسب المصادر التي أوردت الخبر فان عملية الإيقاع بها جاءت اثر تلقي مصالح امن دائرة البوني شكوى من الضحية وهي امرأة تفيد إلى تعرضها لعملية ابتزاز من طرف الموقوفة التي طلبت منها مبلغا معتبرا من المال نظير التكفل بملفها الإداري للحصول على رخصة استغلال سيارة أجرة لكون زوجها يعمل موظفا بالمديرية وباستطاعته مساعدتها . وعلى الفور تم نصب كمين محكم لها بعد الاتفاق بين الموقوفة والضحية على مكان تسليم الرشوة وذلك على مستوى حي ديدوش مراد أين تم ضبطها متلبسة باستلام المبلغ والملف بداخل سيارتها ليتم تحويلها على مقر الأمن للاستكمال إجراءات التحقيق مع استدعاء زوجها للاستماع له في القضية في انتظار الانتهاء من التحقيقات وانجاز ملف قضائي ضدها بعد ان تم وضعها تحت النظر و تحويل الملف على الجهات القضائية لدى محكمة الحجار.

عادل أمين