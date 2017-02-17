طرد عاملتين تعسفيا من فندق «الشيراطون» بعنابة





طردت إدارة فندق «الشيراطون» بعنابة عاملتين بطريقة تعسفية رغم ارتباطهما بعقد لمدة سنتين مع الفندق، وتنقلت العاملة التي تم طردها إلى مقر «آخر ساعة» حيث كشفت تفاصيل ما وقع لها حيث وضعت طلبا من أجل نيل منصب عمل في فندق الشيراطون في وكالة التشغيل وبعدها تلقت اتصالا من أجل إجراء الاختبارات حيث أجرت 3 اختبارات والتحقت بمنصبها الجديد كعاملة غرف بتاريخ 19 جانفي الماضي ووقعت مع إدارة فندق «الشيراطون» على عقد عمل لمدة سنتين والتي تملك نسخة منه لتفاجأ أمس بقرار طردها حيث تم إعلامها بتوقيفها عن العمل وتم الاتصال بها هاتفيا من أجل كتابة استقالتها وهو ما رفضته جملة وتفصيلا، وأكدت أنه سيتم منعها من الدخول إلى الفندق بصفة نهائية ولم يتم تسليمها أي وثيقة أو بيان يبين سبب توقيفها عن العمل، وأكدت الضحية أنها ستلجأ إلى مفتشية العمل بعنابة من أجل تقديم شكوى ضد إدارة فندق «الشيراطون» بعد طردها تعسفيا مع العلم أنها من ذوي الحقوق ومن ضحايا الإرهاب وحسب العقد الذي وقعته مع إدارة الفندق فمن المفروض أن تنال 27000 دج شهريا والتي يخصم منها 3000 دج المتعلقة بالتأمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي و 3000 دج الخاصة بالإطعام وهو ما يعني أن العاملات في الغرف يتسلمن أجرة شهرية تقدر بـ 21000 دج شهريا.

سليمان رفاس