قاعة المحاضرات الساسي بن حملة بجامعة الثامن ماي تحتضن الملتقى الوطني ليوم الشهيد

احتضنت نهاية الأسبوع قاعة المحاضرات الساسي بن حملة بجامعة الثامن ماي 45 بقالمة الملتقى الوطني ليوم الشهيد الذي يتذكر الجزائريون من خلاله أول شهيد جزائري سقط مدافعا عن فلسطين وهو الشهيد « عمر بن موسى « من منطقة رأس الماء من ولاية باتنة سنة 1929 م . حضره عدة شخصيات وطنية ودولية منها سفير فلسطين بالجزائر، لؤي عيسى ، والذي قال في مداخلته بهذه المناسبة أن الانقسام العربي الحالي، والفتن المستشرية، أوجدت وضعا لا يخدم القضية الفلسطينية، وهو انقسام أريد من ورائه تشتيت الرأي العام العربي، وإبعاده عن القضية الجوهرية في الصراع العربي الإسرائيلي والمتمثل في تحرير القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.و قال أننا نأمل من العالم أن يفهم أننا لسنا عاجزون وأن بدائلنا جاهزة وأضاف نحن مناضلون نملك مشروعنا السياسي وآلياتنا المختلفة في المقاومة و يزعجنا كثيرا حالة الانقسام الفلسطيني ونأمل أن ننتهي منه، مؤكدا انه لن ينسى تضحيات الجزائر و ما قامت به وعملته في المرحلة التحريرية، حيث استطاعت أن تغير مجرى العالم بعد انتصار الثورة الجزائرية ومن ثمة ما قدمته الثورة الجزائرية لحركات التحرر في العالم و القضية الفلسطينية بعد ذلك التي تبنتها والتي حملتها على أكتافها والتي كان لها دائما الدور المركزي في كل محطاتها المركزية ، وهذا لا يغفر و الجزائر الداعم الأساسي لفلسطين مطلوب رأسها من الحالة الدولية، من الجميع، والجزائر الآن بما تملكه من ثروات وجغرافيا ومن مفاهيم ومن تطورات سياسية على صعيد الوضع الداخلي، وفي ظل حالة التفتت العربي وضمن حالة إعادة تقسيم المنطقة ، الجزائر لا زالت دولة قوية وتستطيع أن تلعب دورا في إيقاف هذا المخطط وهذا غير مسموح به لذلك الجزائر في منطقتها تحاول أن تنصح و أن تصلح الأمور كما تقوم به في دول الجوار.

ل.عزالدين