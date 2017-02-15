غربلة ملفات مترشحي الأفلان للتشريعيات ستنتهي في غضون 6 أيام





عادل أمين

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “جمال ولد عباس” أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن اللجنة الوطنية للترشيحات على مستوى الحزب تدرس ملفات المترشحين بمعدل 6 ولايات في اليوم ومن المقرر أن تنهي عملها في غضون 6 أيام.وصرح “ولد عباس “ للصحافة عقب تنصيب هياكل مجلس الأمة أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيترشح على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة كما أفاد ولد عباس أن التزام سلال مرتبط برئيس الجمهورية فهو رئيس حكومة وليس وزير عادي. وفي نفس السياق أكد أن كل ملفات الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني والبالغ عددها أكثر من 6200 ملف تدرس بكل شفافية وكل المترشحين سواسية أمام المعايير وذلك تطبيقا لمضمون الدستور الجديد ولحقوق الإنسان كذلك. وفي رده عن سؤال إن كان الوزراء المترشحون عن حزبه سيقدمون استقالتهم من الحكومة أوضح ولد عباس أنهم غير ملزمين بتقديم استقالتهم لكنهم سينسحبون من مسؤولياتهم شهرين قبل الانتخابات ويتولى الأمناء العامون تسيير الوزارات أو يتم توكيل وزراء آخرين للقيام بمهام الوزير المترشح.