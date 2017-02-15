مناضلو الأفلان يرفضون ترشح مناضل من الأرندي ويطالبون بتدخل ولد عباس

حياة بودينار

طالب مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني في بيان تسلمت جريدة “ آخر ساعة” نسخة منه ، تدخل الأمين العام للحزب من أجل توقيف المهزلة التي ستحصل ببيت الحزب العتيد بسكيكدة، بعد تقديم مناضل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي لملف ترشحه بحزب الأفلان مستغلا أمواله، و استنكروا أن يتحول الحزب العتيد لملجأ لأشخاص لا تربطهم بالحزب أي علاقة سوى الأموال التي يستغلونها للظفر بترتيب مناسب يضمن لهم الحصول على مقعد تحت قبة البرلمان. وأثنى المناضلون على قرار الأمين العام المتعلق باستبعاد أصحاب الشكارة وفتح المجال للمناضلين الحقيقيين ، و الإطارات من أجل حمل لواء حزب جبهة التحرير الوطني ، داعين إياه التدخل العاجل من أجل رفض ملف ترشح الشخص المعني وإعادة الحق لأصحابه من خلال فتح باب الترشح لأبناء الحزب ممن ناضلوا لسنوات ودافعوا عنه وعن مبادئه، وأكد البيان الموقع من مسؤولي القسمات بولاية سكيكدة تبنيهم للنهج الذي قرره الأمين العام، خاصة فيما يتعلق بتزكية باقي المناضلين لكل مترشح قبل قبول ملف ترشحه.